上海先物取引所で9月10日午前、オフセット印刷用紙の先物の取引が始まりました。この取引開始は中国証券監督管理委員会の同意を得たものです。同日午後、オフセット印刷用紙のオプション取引も始まりました。文化関連用紙の正式な上場先物取引が行われるのは、世界で初めてです。オフセット印刷用紙は主に漂白木材パルプを原料としてオフセット印刷に使用される紙であり、教育、文化、商業などの様々な用途に広く利用されています