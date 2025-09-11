英紙『The Guardian』は９月８日、日本代表についての特集記事を紹介した。その中で、森保一監督について、「特に大きな大会が近づくと、AFC加盟国の多くは外国人監督に向かっていく。大陸外でアジア人監督は評価されていない。アジアの中でも評価は高くない。モリヤスは例外だ」と伝えた。「2018年に就任したとき、７年後も彼が続けていると考えた人は少なかった。過剰に保守的でチームのベストを引き出せないと一部から批判