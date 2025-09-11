26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦が11日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕した。3チームで争う女子は、予選リーグ（11、12日）で各チームが総当たりで2度ずつ対戦し、上位2チームが決定戦（13、14日）へと進む。2大会連続メダルのロコ・ソラーレは予選リーグ初戦で25年日本選手権覇者のフォルティウスを延長の末に9―7で下し、同日の第2戦はSC軽井沢と対戦した。NHKの中継にはロ