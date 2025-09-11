韓国の自動車メーカー「ヒョンデ」のアメリカの工場建設現場で、日本人3人を含む470人以上が拘束された問題で、工場の建設が中断されたことで、地元経済への影響を懸念する声が上がっています。【映像】ジョージア州の様子ジョージア州で4日に労働者475人が、不法滞在などの疑いで拘束されて以降、建設作業は中断され、再開のめどは立っていません。「このあたりの時給は平均で17ドルくらいだ。でもヒョンデが来てから雇用も増