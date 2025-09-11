トヨタ自動車は、２０２５年度下期（２５年１０月〜２６年３月）から、中小企業との部品取引の価格交渉で、値下げを含む価格改定を約４年ぶりに再開する。調達する部品の原価を下げ、新車の価格競争力を向上させる。トヨタは年２回、部品の調達先と価格交渉を実施している。エネルギー価格や原材料費の上昇を受け、２２年度上期からは価格改定を見送っていた。