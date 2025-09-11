◇バドミントン 香港オープン(9日〜14日、香港)女子ダブルス志田千陽選手と五十嵐有紗選手のペアが、結成後2戦目となるベスト16の試合に臨み、勝利を飾りました。五十嵐選手(当時:東野)はパリ五輪の混合ダブルスで渡辺勇大選手とペアを組み、2大会連続の銅メダルを獲得。昨年8月23日の試合を最後にペアを解消していました。一方、志田選手もパリ五輪の女子ダブルスで松山奈未選手と共に銅メダルを獲得。8月30日の世界選手権でも同