ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１０日（日本時間１１日）に本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打１打点、２得点だった。打率２割８分。チームは９―０で勝って４連勝。初回先頭は左腕フリーランドの初球、内角高めの９０・５マイル（約１４５・６キロ）のフォーシームを振り上げた。バットがボールの下に入ったため、角度４５度、打球速度１０８・５マイル（約１７４・６キロ）