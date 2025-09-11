お笑い芸人のもう中学生が１１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。コンビニ店員のひと言で、復調を確信したことを明かした。もう中学生は、８月２６日に体調不良を訴え、予定していた公演の出演をキャンセルした。その後、２９日に復帰したものの、まだ万全とは言えなかったようだ。しかし「セブンの店員さんに『もう中さん顔色良くなったね』とおっしゃっていただけましたので、おそらく復活のしるしをいただきました」と投稿