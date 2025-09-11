◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（１１日・Ｇタウン）巨人の２４年育成ドラフト６位・竹下徠空（らいあ）内野手が、公式戦初打席で初安打をマークした。イースタン・オイシックス戦の６回無死一塁で代打起用されると、２ストライクから左腕・高田の外角のフォークを軽打。一塁走者がスタートを切っていたため、広く空いた一、二塁間を鋭く破る中前安打とし、無死一、三塁と好機を拡大した。その後、１死二、三塁とな