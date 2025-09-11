巨人の小林誠司捕手、大城卓三捕手、岸田行倫捕手の”キャッチャートリオ”が内野ノックで体の動きを確認した。大城と岸田は二塁、足元に防具を着けた小林は遊撃の位置でノックを受け、二塁へ送球。普段の練習でも取り組んでおり、試合へ向け軽快な動きを見せた。さらに、小林が三塁へ移動すると、丸佳浩外野手もノックに参加。遊撃の位置で体を動かした。