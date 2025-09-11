ゴーヤーとチーズ、パプリカを豚肉でくるりと巻いた、簡単でボリューム満点のおかず。彩りも栄養もばっちりで、白いご飯はもちろん、お弁当のおかずにもぴったりです。ウスターソースとしょうゆを合わせたたれが絡めば、ご飯に合わないわけがありません！『ゴーヤーとチーズの豚肉巻き焼き』のレシピ材料（2人分）ゴーヤー……1/2本（約150g） 豚ロース薄切り肉……8枚（約160g） 赤パプリカ……1/2個 裂けるチーズ……2本 塩……