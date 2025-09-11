シンガーソングライターの大塚愛さん（43）が2025年9月10日、この日にデビュー22周年を迎えたとSNSで報告した。新たに披露したアーティスト写真に対し、「今もこんなに可愛いの...？」「20代前半にしか見えない」などと驚く声が上がっている。「ビジュ強過ぎるし歴代最強まである」大塚さんは9月10日、デビュー22周年をXやインスタグラムなどで報告。インスタの投稿では、デビュー当時から現在までを次のように振り返った。「野心