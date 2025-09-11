アジア株上海株大幅高、帰ってきたカンブリコン5億6100万ドルの資金調達、新製品に期待 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 26131.66（-68.60-0.26%） 中国上海総合指数 3855.10（+42.88+1.12%） 台湾加権指数 25298.87（+106.28+0.42%） 韓国総合株価指数 3329.83（+15.30+0.46%） 豪ＡＳＸ２００指数 8796.90（-33.53-0.38%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81387.50（-37.65-0.0