東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価（8月）08:50 結果-0.2% 予想-0.1%前回0.3%（0.2%から修正）（前月比) 結果2.7% 予想2.7%前回2.5%（2.6%から修正）（前年比) ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領が中国製の医療品への厳しい規制を検討 今年上半期に成立した医療品の大型取引の38%は中国製医薬品 中国では過去数年間に臨床試験が増加