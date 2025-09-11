元横綱の貴乃花光司氏（53）と元フジテレビアナウンサーの河野景子さん（60）の次女で女優の白河れい（23）が11日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。貴乃花氏の運動会の思い出を明かした。この日のゲストは元プロレスラーでタレントの長州力。3人の娘の父である長州は運動会の親が参加する競技には「出たことないですね」と回顧した。白河は貴乃花氏は出場していたと振られると