気象台は、午後2時33分に、大雨警報（浸水害）を目黒区に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・目黒区に発表 11日14:33時点東京地方では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■目黒区□大雨警報【発表】・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm■世田谷区□大雨警報・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm