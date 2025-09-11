東京・世田谷区は、太平洋戦争中の空襲などで被害を受けた民間人に対する独自の支援策として、3万円の見舞金を支給する方向で調整しています。支給が決まれば、都内で初めてです。政府はこれまで民間人の戦争被害について、補償の対象外とする一方、軍人や軍属らには補償を行ってきました。世田谷区は戦後80年となる今年に、民間人の被害者に対する独自の支援策を設けることを検討しています。区によりますと、太平洋戦争が始まっ