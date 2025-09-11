FC町田ゼルビアは11日、オーストラリア1部ウェスタン・ユナイテッド（オーストラリア）からDF今井智基（34）を完全移籍で獲得したと発表した。センターバックを主戦場に右サイドバックもこなす。大宮の下部組織から中央大を経て13年に大宮入団した。その後は柏、松本を渡り歩き、J1通算76試合出場2得点、J2通算12試合0得点。20年からウェスタン・ユナイテッドでプレーしていた。現在J1で5位の町田はDF菊池流帆（28）が負傷で