タレント勝俣州和（60）が、10日夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。“関西のおばちゃん”集団と遭遇した際の苦いエピソードを明かした。この日の番組では、旅行好きの芸能人が集まってトークを展開。番組の中で、街を行く関西の人に、「旅をするなら○○に注意しろ」とのテーマでインタビューを実施した。勝俣は、「関西弁。（自身は）静岡出身で、東京ディズニーランドとか