弘電社が後場に強含み、１９９４年以来の高値圏に浮上した。１１日午後２時、２６年３月期の配当予想の修正を発表。中間期と期末それぞれについて、従来の見通しから３円増額の４５円に見直した。年間配当予想は６円増額の９０円（前期比６円増配）となり、株価の支援材料となった。業績が堅調に推移していることを踏まえ、配当予想の増額修正を決めた。 出所：MINKABU PRESS