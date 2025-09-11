「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午後２時現在で、新都ホールディングスが「売り予想数上昇」で２位となっている。 同社は８月２８日、大阪地域で複数のデータセンターの設計・施工実績を有する大鵬（大阪市港区）とＡＩデータセンター事業で戦略的提携を行うことを決議したと発表した。提携が業績に及ぼす影響は軽微としているが、提携に基づき既に複数