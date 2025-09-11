ファーマフーズは急落。この日午後１時３０分ごろ、２６年７月期連結業績予想について売上高を前期比４．２％増の６８０億円とした一方、営業利益を同３６．６％減の１５億円とした。先行投資が利益の重しになる見通し。２期連続で大幅減益となる見通しを示し、これを嫌気した売りが優勢となっている。 純利益は同２．７倍の１０億円を見込む。前期は広告宣伝費の増加による営業減益に加え、税負担なども重なっ