ガイナーレ鳥取は11日、DFヴァンイヤーデン・ショーン(21)が横浜FCから育成型期限付き移籍で加入することを発表した。背番号は「44」。移籍期間は2026年1月31日までとなり、期間中に横浜FCと対戦する全ての公式戦に出場できない。ヴァンイヤーデンは横浜FCユースから2023年にトップチーム昇格を果たし、昨季はY.S.C.C.横浜へ育成型期限付き移籍。横浜FCに復帰した今季は、ここまでルヴァンカップ2試合に出場していた。以下、ク