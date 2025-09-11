『チェーホフの奏でる物語』出演者 『チェーホフの奏でる物語』が2026年1月に東京、2月に大阪で上演される。 本作は代表作『おかしな二人』『サンシャイン・ボーイズ』など数々の名作を手掛けたアメリカの劇作家ニール・サイモンが1973年に発表した作品。チェーホフに触発されたニール・サイモンがチェーホフの短篇集をモチーフに９つの話で構成したものだ。 一人の作家が進