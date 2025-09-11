村山と置賜では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があります。１１日夕方にかけて、土砂災害に注意してください。 【画像】山形・全国の今後の天気 ［気象概況］前線が、東シナ海から東日本を通って日本の東にのびています。［雨の実況］降り始め（１０日１１時）から１１日１１時までの降水量（アメダスによる速報値）飯豊町中津川１０２．０ミリ長井６６．０ミリ山形５４