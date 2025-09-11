Wellness Landは9月10日、「健康な80歳以上の方の過去の生活習慣に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年4月4日〜4月7日、健康な80歳以上の親を持つ40代〜60代の男女332名を対象にインターネットで行われた。○80歳以上で健康な人が取り組んでいることまず、「親御さんは現在、日頃の健康管理にどの程度取り組んでいると感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「ある程度取り組んでいる」で49.4%、2位が「あまり取り組ん