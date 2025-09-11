【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（9月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】大谷、一塁から“驚速”→長躯生還の瞬間ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。2回の第2打席でタイムリーを放った直後、一塁から一気にホームまで駆け抜ける驚異のスピードを披露し、球場を大きく沸かせた。この回、ドジャースはすでに2点を先制し、なおも2死三塁で大谷に第2打席が回る。初球を逃さずライト