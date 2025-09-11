先月、ベルーナドームでおこなわれていたプロ野球、西武対日本ハムの試合中に、停電が発生したトラブルで、西武鉄道は、列車の設備を工事していた際に、球場に送電するケーブルを破損したことが原因だったと明らかにしました。先月27日の午後9時ごろ、埼玉県所沢市にあるベルーナドームで、西武対日本ハムの試合中、停電が発生し、試合が一時、中断しました。球場の照明には影響がなく、その後、試合は再開しましたが、メインビジ