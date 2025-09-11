関東では雷雲が急発達しています。帰宅時間は雷雨や、竜巻などの突風に注意が必要です。【画像】都心の天気日本列島には秋雨前線が停滞し、活発化しています。九州から東北まで広範囲で雨雲が発達しています。神奈川県丹沢湖では1時間に54mmの非常に激しい雨を観測し、午後は東京都心でも激しい雷雨となっています。午後2時現在、群馬県と神奈川県に大雨警報が発表中です。11日夜にかけて大気の不安定な状態は続く見込みで