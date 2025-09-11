【9月のゲームカタログ】 9月16日 提供開始 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS Plus エクストラとプレミアムの加入者向けに提供しているゲームカタログについて、9月16日から提供するタイトルを公開した。 9月16日からは、WWEのスーパースターたちと熱い戦いを繰り広げる「WWE 2K25」、江戸時代が舞台の聖杯戦争に参加する「Fate/Samura