テレビアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』が、2026年1月より放送されることが決定。第1弾PVが解禁されたほか、追加キャストとして杉山里穂、福西勝也が出演。オープニング主題歌を阿部真央、エンディング主題歌を石原夏織が担当することが決定した。【動画】阿部真央のOP、石原夏織のED主題歌も！アニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』第1弾PV岩飛猫の同名コミックをアニメ化する本作は