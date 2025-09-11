【モデルプレス＝2025/09/11】元AKB48の板野友美が10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露した。【写真】板野友美「品数多い」と話題の食卓◆板野友美、手料理5品並んだ食卓公開板野は「＃友飯」と添え、手料理が5品並んだ食卓の様子を公開。「豚肉と豆苗の甘辛炒め 豆腐ハンバーグ 鶏手羽肉のクレイジーソルト炒め ミョウガときゅうりの酢の物 ゆで卵」と献立を紹介している。この投稿に、ネット上では「品数多い