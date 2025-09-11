歌手でタレント、女優のはいだしょうこが１０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）に出演。料理が苦手なことを激白した。この日のテーマは「家事が苦手な女が大集合」。はいだは「料理が苦手で１か月に１度ぐらいしかやらない」と告白した。「包丁も料理じゃなくて、サスペンス劇場で使うものだと思っているから、（包丁を）持ったら頭の中でテテテー、テテテーと流れてきちゃう」とサスペンスドラマ