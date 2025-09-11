巨人は、６日の中日戦（バンテリンＤ）で移籍後初勝利を挙げた田中瑛斗投手の記念グッズを、１１日から受注販売する。公式オンラインストアで取り扱う。田中瑛は２０２４年度の現役ドラフトで入団し、今季は初の３０ホールドを記録するなど中継ぎとして活躍。６日は１点ビハインドの８回に登板して、１イニングを無失点。９回にチームが逆転して勝ったため、移籍後初勝利（通算２勝目）となった。商品は、Ｔシャツやフェース