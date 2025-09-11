◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（１１日・Ｇタウン）巨人の西舘勇陽投手が、イースタン・オイシックス戦に先発。上半身のコンディション不良から実戦復帰後、２度目のマウンドで４回５０球を投げて１安打無失点、２奪三振で最速１５１キロをマークした。２回までは２イニング続けて３者凡退に抑える立ち上がり。３回は先頭に初安打を浴び、犠打で１死二塁と得点圏に走者を背負ったが、９番・小西を遊ゴロ、１番・浅