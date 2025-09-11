米プログレッシブ・メタルバンド「バロネス」の創設メンバーでドラマーのアレン・ブリックルさんが死去した。42歳だった。力強く精密なドラミングで知られたアレンさんは、バンド初期のサウンド形成に大きく貢献し、「レッド・アルバム」（2007年）、「ブルー・レコード」（2009年）、「イエロー・アンド・グリーン」（2012年）といった代表作に参加した。 【写真】42歳…早すぎるジョン