黄岩島の景色。（３月１日撮影、ドローンから、北京＝新華社記者／郎兵兵）【新華社北京9月11日】中国政府公式サイト「中国政府網」は10日、自然資源部が申請した黄岩島国家級自然保護区の設置を国務院が承認したと発表した。黄岩島浅瀬の岩礁。（３月２６日撮影、ドローンから、北京＝新華社記者／郎兵兵）国務院は申請書への回答で次のように指摘した。黄岩島国家級自然保護区の設置は黄岩島の自然生態系の多様性、安定