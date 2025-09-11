福建省福州市永泰県の紅星郷淡洋小学校で、体育の授業を受ける子ども。（福州＝新華社記者／魏培全）【新華社北京9月11日】中国国家衛生健康委員会の雷海潮（らい・かいちょう）主任は11日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、中国人の6〜17歳の平均身長は5年前と比べて男性が2.1センチ、女性が2.2センチ伸びたと紹介した。