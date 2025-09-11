１１日、中国国務院新聞（報道）弁公室が衛生健康事業をテーマに開いた「第１４次５カ年規画（２０２１〜２５年）の質の高い達成」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／張玉薇）【新華社北京9月11日】中国国務院新聞（報道）弁公室は11日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開き、国家衛生健康委員会や国家疾病予防制御局、国家中医薬局の責任者が、今次5カ年規画における衛生健康事