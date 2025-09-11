タレントの鈴木紗理奈（48）が10日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。「お兄ちゃん」と慕う俳優を明かした。この日はフジテレビの人気バラエティー番組「めちゃ×2イケてるッ！」、前身番組の「めちゃ×2モテたいッ！」などで共演した俳優の武田真治と出演。当時のロケの話題に花を咲かせる中で鈴木が「いろいろあったなあ、めちゃイケ。古き良きいいところもあったじゃない。悪いこ