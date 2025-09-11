「イースタン、巨人−オイシックス」（１１日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・西舘が、上半身のコンディション不良から復帰後、２軍戦に初登板。４回を２安打無失点に抑え、直球の最速は１５１キロを記録した。初回はオイシックス・園部からスライダーで空振り三振を奪うなど、３者凡退の立ち上がり。三回は先頭・藤原に中前打を打たれ、１死二塁の危機を迎えるが後続を抑える安定した投球を展開した。西舘は６月か