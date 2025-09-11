13日に開幕する東京世界陸上まであと2日と迫る中、日本代表の田中希実（26、New Balance）、三浦龍司（23、SUBARU）、廣中璃梨佳（24、JP日本郵政グループ）が会見に出席し、いよいよ迫った本番に向け意気込みを語った。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手前回ブダペスト大会で6位入賞の三浦は、世界陸上は3度目の出場。男子3000m障害は初日に予選が行われ「これまでも（大会の）初日が多かったですし、そうい