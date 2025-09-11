11日午後2時12分ごろ、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、栃木県の壬生町です。【各地の震度詳細】■震度2□栃木県壬生町■震度1□栃木県宇都宮市栃木市佐野市鹿沼市小山市下野市茂