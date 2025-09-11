お笑いコンビ、キングコング梶原雄太（45）が10日深夜放送のニッポン放送「キングコングのオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に相方西野亮廣（45）とともに生出演。TKO木本武宏（54）から投げかけられた言葉を明かした。2人はTKOの大ファンだという。西野は「TKOさんのライブとか行きたいよな」と言うと、梶原も「行きたい」と同調した。そして梶原は「リアルな話、2週間ぐらい前に木本さんから連絡あって。『カジ、ちょっと時