11日昼前、仙北市の児童公園でクマが目撃されました。付近には中学校などがあり警察が注意を呼びかけています。仙北警察署と県のツキノワグマ等情報システム「クマダス」によりますと、11日午前11時40分ごろ仙北市田沢湖生保内字武蔵野の武蔵野児童公園にクマが1頭いるのが目撃されました。けが人などは確認されていません。体長などはわかっていませんが、クマは生保内中学校の方向に移動していったということです。目撃場所は、