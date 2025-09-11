タレントの辻希美が9日に自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんの歯が初めて抜けたことを報告した。この日、辻は「1ヶ月検診が無事に終わり、ゆめの成長を感じれたと思ったら」と次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの1か月検診が無事に終わったことを明かし「夕飯中に幸空の歯が初めて抜けましたぁ」と報告した。続けて「少し前からグラグラしてて抜けるのを怖がっていたのですが、ご飯食べてたらポロっと抜けたから良かったぁ」