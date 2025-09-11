カブスで16年に108年ぶりとなるワールドシリーズ制覇に貢献したアンソニー・リゾ内野手（36）が現役を引退すると10日（日本時間11日）、球団公式サイトが伝えた。今後はカ軍の球団アンバサダーに就任する。リゾはパドレス時代の11年にメジャーデビュー。12年からカ軍でプレーし、23年まで12年連続2桁本塁打をマクした。昨季はヤンキースの一員としてワールドシリーズにも出場。その後FAになり、今季はプレーしていなかった