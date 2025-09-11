北海道由仁町三川緑町で2025年9月11日、乗用車がコンビニエンスストアに突っ込む事故がありました。午前11時10分ごろ、店の従業員から「店舗に車が衝突して壁がへこんだ」と110番通報がありました。運転していたのは70代の男性で、助手席には妻が乗っていたほか、店には店員と客が数人いましたが、いずれもけがはないということです。 警察によりますと、男性は車を駐車しようと前進した際に店に突っ込み、「アクセルとブレ