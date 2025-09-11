からあげ定食専門店「からやま」は9月19日、期間限定メニュー「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食」(税込979円)を発売する。残暑を乗り切るさっぱりとした味わい･食べ応えが特徴の定食。テイクアウト用の弁当や、単品の「黒胡椒からあげ」なども取りそろえる。いずれも食材がなくなり次第、販売終了。からあげ定食専門店「からやま」店舗外観〈ねぎ塩ダレをかけた豚肩ロース×スパイシーからあげ〉「黒胡椒からあげとねぎ塩焼き定食