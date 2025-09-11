競泳女子で五輪３大会連続出場の池江璃花子（横浜ゴム）は、国内で再起を図る決断を下した。２０２３年秋からオーストラリアで名伯楽のマイケル・ボール・コーチに師事するも、同コーチは２５年に活動拠点を中国へ移した。３月の日本選手権前は練習拠点について迷いを口にしていたが、その後はメル・マーシャル・コーチに指導を仰いでおり「直接メルに『私はオーストラリアでやるべきなのか』と聞いた時に『やるべき』と言って